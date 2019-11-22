РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 ноя. В подмосковных Котельниках прошла акция «Здоровье – твое богатство!», в ее рамках родителям дошкольников рассказали о необходимости вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В рамках акции «Здоровье – твое богатство!» состоялось городское родительское собрание на тему: «Вакцинопрофилактика детей». Врач-эпидемиолог Мария Карикова рассказала о том, почему вакцинация необходима, а также прокомментировала слухи, из-за которых многие опасаются делать прививки», – говорится в сообщении.

В собрании приняли 100 родителей воспитанников дошкольных учреждений.

«В Котельниковской поликлинике каждый житель может получить более подробную информацию и сделать прививки», – заключается в материале.