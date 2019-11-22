РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. Ученик 8 класса школы №15 подмосковного Красногорска занял второе место на V Национальном чемпионате «Абилимпикс», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Ученик МБОУ СОШ №15 Михаил Ерофеев занял второе место в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» на чемпионате по профессиональному мастерству, который прошел в Москве 20-22 ноября», – говорится в сообщении.

Быстрый ум, ловкость рук и практическое мышление помогли подростку стать одним из лучших в сборке системного блока компьютера. Мишу Ерофеева наградили дипломом второй степени на V национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

«Абилимпикс» – проект платформы «Россия – страна возможностей». В течение 3 дней участники состязались в десятках компетенций от гончарного дела до веб-дизайна. В 2019 году в нем приняли более 3000 россиян.

«Поздравляем Михаила Ерофеева, его родителей, наставника – преподавателя Красногорского колледжа Валерия Казакова и педагогов «Пятнашки»!» – заключается в материале.