РИАМО - 22 ноя. В столице вечером в пятницу образовались многокилометровые пробки, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего загружено движение на северо-западном участке МКАД, северо-восточном, на внутренней стороне – на восточном и юго-восточном, на внешней стороне – на юго-западном участке и западном.

Сильно осложнено движение на Третьем транспортном кольце. Стоит Садовое кольцо. В центре все улицы также «красные», а местами и «бордовые» - водители потеряют много времени, если поедут по набережным возле Кремля, Бульварному кольцу и другим центральным улицам.

Кроме того, стоят Волоколамское, Ленинградское шоссе, участки Северо-Западной хорды, Алтуфьевское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, Каширское шоссе, Варшавское шоссе, Профсоюзная улица, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Кутузовский проспект.

Пробки в восемь баллов сохранятся до 19 часов. В 20 часов будет пять баллов, в 21 час – три балла.