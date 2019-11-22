РИАМО - 22 ноя. Московским водителям, которые не хотят стоять в пятничных пробках, следует запланировать свою поездку за город после 20 часов, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.

«Пятница. У многих короткий рабочий день, а еще запланированы поездки на дачу, где ждет уютный камин. Сейчас в Москве семь баллов. Движение затруднено на Садовом, ТТК, МКАД, а также на вылетных в сторону области. Если вам точно нужно на авто, лучше выезжать из города после 20 часов. К этому времени на дорогах станет полегче», - говорится в сообщении.

Тем, кому необходимо ехать прямо сейчас, посоветовали выбрать общественный транспорт.

В данный момент «Яндекс» оценивает ситуацию на столичных дорогах в восемь баллов из десяти. Город стоит в многокилометровых пробках.