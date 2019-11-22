РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 ноя. В пятницу жители Домодедова могли ознакомиться с предоставленными вакансиями 20 компаний горокруга, мероприятие прошло в молодежном комплексном центре «Победа», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Организатором ярмарки выступила Торгово-промышленная палата городского округа Домодедово совместно с Центром занятости населения в рамках Всемирной недели предпринимательства. На ярмарке были представлены 20 организаций, расположенных на территории городского округа и близлежащих поселений.

«У нас очень много логистических компаний в силу специфики положения округа. Сегодня, к нашей радости, очень много технических и производственных вакансий (было представлено на ярмарке - ред.). Конечно, вакансии представляет S7 - крупная компания в сфере аэропорта. У нас представлены вакансии бюджетных организаций, а также небольших наших организаций в сфере красоты», – сказала директор кадрового центра и соорганизатор ярмарки вакансий Ирина Калмаревич.

Ярмарка работала с 11:00 до 15:00.

«Безработица в нашем городском округе по-прежнему минимальна. Много разной работы, и у соискателей есть замечательная возможность выбирать работу по сердцу», – сказал президент Торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово Александр Пашков.

Всемирная неделя предпринимательства (ВНП) – международный проект, охватывающий 165 стран, направленный на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала.

В Домодедове ВНП проходит в шестой раз. Традиционно в рамках недели предпринимательства проводятся лекции от ведущих предпринимателей города в старших классах школ округа, тематические мероприятия для разных направлений бизнеса и обучающие мероприятия.