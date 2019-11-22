РИАМО - 22 ноя. По итогам пожароопасного периода 2019 года количество возгораний на полигонах в Подмосковье по сравнению с прошлым годом сократилось более чем в два раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Минэкологии региона подвели итоги пожароопасного периода в 2019 году, рассказав о ситуации в зоне ответственности, под которую подпадают возгорания и тушения на полигонах ТКО, сортировках, свалках и других местах несанкционированного размещения отходов.

«Если в 2018 году в министерстве было зафиксировано 21 возгорание, то за аналогичный период 2019 года – только девять подобных инцидентов», - отмечается в материале.

Тушили выявленные в текущем году пожары в срок от суток и более с завозом инертных грунтов и применением тяжелой строительной техники при непосредственном участии сотрудников МЧС.

«Мы проводим ежемесячный мониторинг на закрытых полигонах и в местах с потенциальной угрозой риска возникновения пожара. На многих объектах началась рекультивация, поэтому количество возгораний постепенно снижается. Для оставшихся мест скопления ТКО мы разработали рекомендации по устранению возгораний», - рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

По его словам, рекомендации основываются на реальном опыте уже проведенных операций по ликвидации подобных пожаров.

«Важно помнить, что нашей главной задачей всегда остается снижение негативного воздействия от задымления для местных жителей», - подчеркнул Воронцов.

Кроме мониторингов, для профилактики пожаров на полигонах и свалках министерство экологии также регулярно встречается с администрациями муниципалитетов. Также систематически проводятся учения с привлечением сотрудников Минэкологии, МЧС и представителей администрации для усиления скорости реагирования в случае задымления в местах скопления ТКО.