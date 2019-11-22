РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Открытое первенство клуба «Дан-Гун» по тхэквондо состоится в Люберцах 24 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Традиционный турнир по тхэквондо – открытое первенство клуба «Дан-Гун» пройдет 24 ноября. Начало в 9:00», – говорится в сообщении.

Первенство пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий» по адресу: улица 8 Марта, дом №6А. Вход свободный.

«В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из пяти клубов городского округа Люберцы и Москвы в возрасте от 4 до 18 лет», – отмечается в материале.