РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. В 17 домах и 10 госучреждениях микрорайона Зеленовский Подольска восстановили отопление, которое отключили в пятницу утром из-за пожара на трансформаторной подстанции АО «Мособлэнерго», расположенной рядом с котельной на улице Большая Ивановская, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В пятницу в 11:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Подольск, улица Большая Ивановская, 7А. В 11:42 пожар ликвидировали. В результате сгорел трансформатор и пришлось остановить работу котельной, которая обслуживает 17 многоквартирных домов, три детских сада, школу, детскую поликлинику №1, колледж имени Александра Никулина, ДК имени Карла Маркса, ГУ МВД, Подольский городской суд, Подольскую городскую прокуратуру.

«Аварийные работы завершены, отопление в жилом фонде и на объектах социальной сферы восстановлено», – говорится в сообщении.

После пожара котельную переключили на резервный трансформатор. В настоящее время котельная работает в штатном режиме.