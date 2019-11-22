РИАМО - 22 ноя. Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию 79-этажного небоскреба на территории московского международного делового центра «Москва-Сити», сейчас рабочие заканчивают возведение второй, 68-этажной башни, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Высотка построена в составе многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers, состоящего из двух башен высотой 68 и 79 этажей. Здания объединены четырехэтажным стилобатом и четырехэтажной подземной частью», - говорится в материале.

Площадь комплекса – 357 тысяч квадратных метров, высота – 345 метров. В высотках разместятся офисы и апартаменты. Предусмотрено создание 2040 парковочных мест.

Сейчас рабочие заканчивают возведение второй, 68-этажной башни, работы планируют завершить в декабре 2020 года.