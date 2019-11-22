РИАМО - 22 ноя. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин 26 ноября в рамках VI Международного агропромышленного молочного форума подпишет 10 соглашений, одно из них – с Государственным университетом по землеустройству, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Молочный форум пройдет 26-27 ноября в доме правительства Московской области.

«В рамках VI Международного агропромышленного молочного форума министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин планирует подписать соглашение о взаимодействии с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Государственный университет по землеустройству», а также девять инвестиционных соглашений с компаниями», — говорится в сообщении.

Разин подпишет соглашение с АО «АИСФеР» (Серебряные Пруды) – о реализации второй очереди проекта по строительству животноводческого комплекса на 5 тысяч голов дойного стада и молочного завода мощностью переработки 300 тонн в сутки. Срок реализации проекта – 2021 год, объем инвестиций – 4 миллиарда рублей. Будет создано 200 рабочих мест.

Кроме того, планируется подписать соглашение с ООО «Русский буйвол» (Наро-Фоминский округ) о создании комбинированного комплекса по производству высококачественного коровьего и буйволиного молока. Проект должен быть реализован в 2023 году, объем инвестиций составит 3,1 миллиарда рублей. На объекте появится 120 рабочих мест.

С Mlekara Sabac, «Сербская брынза» (Богородский округ), будет подписано соглашение о реализации проекта по производству брынзы и молочных продуктов. Проект должны реализовать в 2021 году. Объем инвестиций – 1,4 миллиарда рублей. Появится 150 рабочих мест.

Будет подписано соглашение с ООО «Звезда Подмосковья», предприятие «УВА-молоко» (Дмитровский округ), о строительстве завода по производству сыров и сухих молочных продуктов на территории агропарка «Сырная долина», срок реализации проекта – 2022 год, объем инвестиций — 1 миллиард рублей. На объекте создадут 70 рабочих мест.

С ООО «Каприка» (Электросталь) подпишут соглашение о создании животноводческого комплекса молочного направления (молочная ферма) на 3 тысячи голов дойных коз, срок реализации проекта – 2021 год, объем инвестиций — 1 миллиард рублей, появится 40 рабочих мест.

Разин также подпишет соглашение с ООО «Рота-Агро» (Наро-Фоминский округ) о строительстве завода по производству сыров. Проект должен быть реализован в 2021 году, объем инвестиций составит 650 миллионов рублей, появится 90 рабочих мест.

Будет заключено соглашение и с КФХ «Племзавод «Фроловский» (Истра) о строительстве фермы на 200 голов дойного крупного рогатого скота со шлейфом. Срок реализации проекта – 2021 год, объем инвестиций – 80 миллионов рублей. Появится 18 рабочих мест.

С Рамилем Булатовым (Дмитровский округ), Дмитрием Марченко (Волоколамский округ) и Максимом Сабировым (Сергиево-Посадский округ) будет подписано соглашение о создании комплексов молочно-товарных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Московской области общей вместимостью 400 голов дойного стада крупного рогатого скота и 300 голов дойного стада коз. Сроки реализации проектов – 2021 год, объем инвестиций — 78 миллионов рублей, появится 13 рабочих мест.

Кроме того, с Рамилем Булатовым (Дмитровский округ), Натальей Дербеневой (Рузский округ) будет подписано соглашение о создании модульных сыроварен на базе малых форм хозяйствования Московской области с проектной мощностью производства сыра 196 тонн в год. Сроки реализации проектов – 2020 год. Объем инвестиций – 76 миллионов рублей, появится четыре рабочих места.