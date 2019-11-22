РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 ноя. Порядка 1 700 детей родились в перинатальном центре городской клинической больницы города Мытищи с начала текущего года, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«В этом году (в 2019 году - ред.) в нашем перинатальном центре родилось почти 1 750 детей. Это каждодневный и большой труд. Но мы готовы работать еще больше и принимать еще больше рожениц, ведь это такое счастье слышать крик только что родившегося ребенка. А в преддверии дня матери особенно тепло и радостно», – сказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Ольга Билявская.

Она добавила, что хочется пожелать всем женщинам, мамам и бабушкам городского округа Мытищи и всего Подмосковья крепкого здоровья, понимания с детьми и только хороших новостей. Сотрудники перинатального центра очень рады, что в эти дни провожают каждую маму с подарком.

В преддверии Международного дня матери всем мамам, которые выписываются из перинатального центра, преподнесут подарки. Также в эти дни будет организована фотовыставка Татьяны Калошиной. Фотограф подарила перинатальному центру свои лучшие работы.

Первыми, кого поздравили сотрудники перинатального центра, стали Анастасия и Евгений Маховы. На днях на свет появилась их долгожданная дочка Лиза. Девочка родилась весом 4 300 граммов. Неожиданному подарку Маховы рады, но рады они еще и тому, что выписываются, так как дома лучше.

«И сегодня хочется также поздравить всех сотрудников ПЦ с предстоящим праздником. И пожелать только самого лучшего. От нашей семьи выражаем благодарность врачам и медицинским сестрам за профессионализм и комфортные условия пребывания. Спасибо заведующей консультативно-диагностическим отделением Татьяне Кравинской, которая за 9 месяцев стала мне как мама. Низкий поклон. Быть мамой – это счастье», – сказала Анастасия.

23 ноября всех будущих мам ждут на День открытых дверей по адресу: город Мытищи, улица Коминтерна 24, конференцзал на 5 этаже перинатального центра. Вход свободный, предварительной записи не требуется. Начало в 10:00, телефон для справок: 8(495)586-41-88.