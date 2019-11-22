РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. В подмосковном Подольске 24 ноября пройдет концерт «Памяти Муслима Магомаева» симфонического оркестра Ступинской филармонии в рамках фестиваля искусств «Агафонниковские вечера – 2019», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Концерт «Памяти Муслима Магомаева» симфонического оркестра Ступинской филармонии под руководством заслуженного артиста Московской области Дмитрия Тарасова пройдет в концертном зале администрации городского округа Подольск на улице Кирова, 4. Начало в 15:00, вход свободный», – говорится в сообщении.

Мероприятие организовано при поддержке комитета по культуре и туризму администрации муниципалитета. Традиционный фестиваль «Агафонниковские вечера – 2019» посвящен памяти Владимира и Германа Агафонниковых – представителей подольской музыкальной династии. Им принадлежит значительное количество хоровых сочинений, большая часть из которых – музыка для богослужений.

«Фестиваль «Агафонниковские вечера» создан не только для того, чтобы популяризировать творчество наших земляков, но и показывать лучшие образцы вокального и музыкального искусства других муниципалитетов», – сказала директор Подольской филармонии Ольга Шаталова.