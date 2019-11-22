РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 ноя. Воспитанники детского сада №57 «Почемучка» в Мытищах заняли 1 место в финальных соревнованиях 13-й спартакиады дошкольных учреждений городского округа, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Программа состязаний включала в себя бег и прыжки, эстафеты с мячом и обручем. В результате напряженной борьбы на спортивной площадке призами за волю к победе были награждены воспитанники детских садов №74 «Одуванчик», №73 «Городок» и №44 «Светлячок». Бронзовым призером стала команда «Непоседы» из детсада №66, второе место занял детский сад №58 «Белочка», а победителями стали мальчики и девочки из детского сада №57 «Почемучка», – говорится в сообщении.

Финальные соревнования 13-й спартакиады дошкольных учреждений городского округа Мытищи прошли 21 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». По результатам предварительных соревнований в финал вышли шесть коллективов детских дошкольных учреждений №№44, 57, 58, 66, 73 и 74. Они и разыграли главные призы.

Финальные соревнования стали яркими, веселыми и азартными, настоящим праздником для юных спортсменов, их родителей и педагогов. Награждение победителей и призеров провела начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Юлия Бакурова.