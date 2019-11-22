РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 ноя. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров поздравил пенсионерок с Днем матери, сообщается на сайте городского округа.

«Поздравляю всех с наступающим праздником, желаю хорошего настроения, теплоты побольше от близких и родных – это самое ценное в нашей жизни», – сказал Азаров.

В рамках программы «Активное долголетие» представители муниципалитета продолжают чествование ветеранов. Так в преддверии Дня матери глава округа Виктор Азаров поздравил с 80-ти и 85-летием жительниц Мытищ. Он вручил юбилярам цветы и подарки, в том числе от губернатора области. Одной из награжденных – Валентине Топчиевой в ноябре исполнилось 85 лет. Она живет в Мытищах с 1996 года. Всю жизнь занималась общественной работой, а когда вышла на пенсию начала писать стихи и продолжает вести активный образ жизни.

«Приятно, что людей пожилого возраста не забывают. Что касается программы «Активное долголетие», то ее я беру на вооружение. Для меня это очень важно, ведь я всегда была активной, целеустремленной и исполнительной», – сказала Топчиева.

Теплую встречу с чаепитием организовали специалисты управления территориальной политики совместно с мытищинским управлением культуры.