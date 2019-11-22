РИАМО - 22 ноя. Завершена реставрация уникального рукописного Четвероевангелия XVI века, сообщает на официальной странице Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея в соцсети «ВКонтакте».

Работала над книгой музейным реставратор Елена Михалева. Евангелие написано на качественной проклеенной и лощеной бумаге, скорее всего, западного производства, что свойственно дорогим книгам. Книга сопровождается многочисленными заставками-миниатюрами.

«Согласно надписи на первых пятнадцати листах книги, Евангелие было куплено неким Пантелеимоном Шостаковиным в 1624 году и вложено в храм Успения Пресвятой Богородицы в Мисти Муравиц «задержаниемь его милости пана Владислава Дорогостайского», - говорится в материале.

В книге сохранились три гравюры, на которых изображены евангелисты, внесенных в книгу, вероятно, при повторном переплетении. Гравюры специалистам также удалось идентифицировать. Оказалось, что их вырезали из Евангелия 1636 года, отпечатанного во Львове в Типографии Братства.