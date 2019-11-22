РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Компания «Вест-Лайн» победила в конкурсе профмастерства среди транспортных предприятий Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Второй открытый конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов, работающих на пассажирских маршрутах городского округа Люберцы, прошел на автодроме в Дзержинском. В конкурсе приняли участие 11 компаний, и лучшей оказалась компания ООО «Вест-Лайн».

«На базе специального тренировочного автодрома в профессиональном мастерстве состязались 11 компаний. Все они осуществляют пассажирские перевозки на территории Люберец. Конкурс был непростой, водители прошли многоэтапную проверку знаний. По итогам конкурса победителем в командном зачете признана компания «Вест-Лайн», призерами – «МАП №1 Автоколонна 1787» Люберец и «Диалан-Мобил», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что точность выполнения заданий конкурсантами и их профессионализм отслеживало жюри. В его состав вошли инструкторы автодрома «Тренинг», сотрудники ОГИБДД «Люберецкое», представители администрации городского округа Люберцы и Всероссийского центра медицины катастроф. Жюри оценивало знание правил дорожного движения, умение оказать первую медицинскую помощь, устранить технические неисправности, а также навыки технического маневрирования.

«В личном зачете лучшим оказался водитель Юрий Лысов из «МАП №1 Автоколонна 1787». Призерами стали водители Николай Акимов из «Диалан-Мобил» и Геннадий Кузьмин из «Ранд-Транс», – пояснил Ружицкий.

Он отметил, что также подвели итоги в номинациях «Лучший молодой водитель», «Лучший на маневрировании», «Лучший на устранении технической неисправности», «Лучший в оказании первой медицинской помощи» и «Лучший на знания ПДД».

Победителей наградили ценными призами, кубками и грамотами.