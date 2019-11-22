РИАМО – 22 ноя. В работе популярного мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, пользователи по всему миру жалуются на проблемы с сервисом, сообщается на портале Downdetector.

Сильнее всего от сбоя пострадали россияне, а также пользователи из Белоруссии и Украины. Кроме того, на сбой пожаловались в Германии, Нидерландах, Польше, Молдове, Индии и Камбодже.

В основном люди жалуются на трудности с подключением к мессенджеру и отправкой сообщений, которые либо отправляются очень долго, либо не отправляются совсем. При этом жалобы поступают как на мобильное приложение, так и на веб-версию мессенджера.