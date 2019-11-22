РИАМО - 22 ноя. Премьерные показы новой программы Светланы Захаровой Modanse состоятся на исторической сцене Большого театра 26 и 27 ноября, говорится в сообщении пресс-службы PR-агенства Бедуш & Маренникова.

«Программа состоит из двух одноактных балетов – «Как дыхание» и Gabrielle Chanel. Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра Большого театра под управлением Павла Клиничева», – говорится в сообщении.

Первый балет программы – «Как дыхание» – работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти. Это адаптация его собственного балета, премьера которого состоялась в театре Ла Скала в 2017 году, главные партии тогда исполнили Светлана Захарова и Роберто Болле.

Новая трактовка станет одноактной версией балета, сделанная специально для Светланы Захаровой. В музыкальную основу спектакля легли различные произведения Георга Фридриха Генделя, при этом эпоха барокко присутствует не только в музыке балета, но и в хореографии танца, которую подчеркивают стильные и дерзкие костюмы.

Во втором отделении будет исполнена мировая премьера балета Gabrielle Chanel. Хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий создали яркую сагу о жизни и творчестве королевы моды Коко Шанель. Режиссером и автором либретто стал Алексей Франдетти.

Спектакль рассказывает о пути, который проделала Габриэль Шанель, навсегда перевернув мир моды ХХ века, – от неизвестной провинциальной певицы до главы одного из самых влиятельных модных домов мира. В постановке принимают участие артисты балета Большого театра – Денис Савин, Михаил Лобухин, Якопо Тисcи, Вячеслав Лопатин, Ана Туразашвили и другие артисты Большого театра.