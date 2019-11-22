РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. В подмосковном Подольске 23 ноября пройдет военно-патриотическая игра «Юнармейская искорка», в которой примут участие дети из 23 школ горокруга, сообщается на сайте администрации горокруга.

«III открытая военно-патриотическая игра «Юнармейская искорка», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 23 ноября в гимназии №7 микрорайона Кузнечики. Активное участие в мероприятии примут юнармейцы в возрасте от 8 до 10 лет из 23 образовательных учреждений округа», – говорится в сообщении.

Для ребят запланирована обширная программа – викторина «Героические страницы Великой Отечественной войны», конкурсы «Полоса препятствий», «Воинские звания в Вооруженных силах РФ», а также имитационная стрельба из пистолета Макарова, смотр строя и песни, лазерный тир.