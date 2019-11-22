РИАМО - 22 ноя. В столичных районах Проспект Вернадского, Академический и Бескудниковский больше всего семей подали заявлений на докупку площадей в новых квартирах по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«С момента старта программы реновации в Московский фонд реновации жилой застройки поступило 451 обращение граждан о докупке дополнительной площади, 239 из которых приходится на три московских района – Проспект Вернадского, Академический и Бескудниковский», – сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в этих районах переезжающим для улучшения жилищных условий доступны 18 новостроек. Всего на сегодня в рамках программы реновации докупить дополнительные площади можно в 41 новом доме в 19 районах города.

«Желающие переселиться в жилье с большим количеством комнат используются как собственные, так и заемные средства. Большинство из них по-прежнему намерены использовать собственные средства, а каждая пятая семья планирует воспользоваться ипотечными кредитами», – отметил Левкин.

Глава департамента напомнил, что в рамках утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным гарантий, всем участникам программы реновации полагается десятипроцентная скидка.

«Стоимость жилья в новостройках выше, чем в расселяемых примерно на 30%. Это значит, что капитализации новых квартир по сравнению со старыми растет, житель получает неплохой актив, который можно в дальнейшем продать по большей цене или разменять», – объяснил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 361 «стартовая» площадка.