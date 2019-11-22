РИАМО - 22 ноя. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил антитабачную концепцию до 2035 года, подписав необходимое распоряжение, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Предполагается, что количество курящих граждан снизится до 21% к назначенному времени.

«Документ концепции опубликован на официальном интернет-портале правовой информации», - говорится в материале.

Ранее закон о том, что электронные сигареты также считаются табачным изделием, был поддержан кабинетом министров. Этот закон может начать действовать с 1 января 2020 года.

По словам главы министерства здравоохранения России Вероники Скворцовой, антитабачная концепция направлена на снижение методов электронной доставки никотина.