РИАМО - 22 ноя. На Севастопольском проспекте в деревянной пристройке к зданию произошло загорание мусора, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«На Севастопольском проспекте, дом 33, в неэксплуатируемой пристройке к основному зданию произошло возгорание мусора на площади три квадратных метра», - сказал ослепление агентства.

Он добавил, что загорание оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия нет.

По данным открытых источников, по вышеуказанному адресу находится реконструируемый кинотеатр «Таллин».