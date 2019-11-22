РИАМО - 22 ноя. На Севастопольском проспекте в деревянной пристройке к зданию произошло загорание мусора, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.
«На Севастопольском проспекте, дом 33, в неэксплуатируемой пристройке к основному зданию произошло возгорание мусора на площади три квадратных метра», - сказал ослепление агентства.
Он добавил, что загорание оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия нет.
По данным открытых источников, по вышеуказанному адресу находится реконструируемый кинотеатр «Таллин».
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