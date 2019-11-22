РИАМО - 22 ноя. Мытищинских мам поздравили с наступающим праздником на торжественном мероприятии в ДК «Яуза», сообщается на сайте администрации городского округа.

21 ноября в Мытищинском дворце культуры «Яуза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. Праздник учрежден в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября.

«Мама – это самое дорогое, что есть у каждого из нас. Материнскую любовь и заботу никогда и никто не заменит. В этом году в городском округе Мытищи родилось более 2 тысяч детей. Особые слова благодарности хочется сказать многодетным семьям, мамам, которые воспитывают приемных детей. Это героический поступок. Мы все в неоплатном долгу перед нашими мамами мы все это отлично понимаем. Хочется сегодня всех поздравить с этим замечательным праздником и пожелать побольше внимания и заботы со стороны детей. Наверное, это самое дорогое, что ждут от нас нашим мамы», – сказал глава городского округа Виктор Азаров.

В концертной программе принял участие творческий коллектив Московской областной филармонии «Акапелла Экспресс».

«Каждый из нас должен всю жизнь помнить, что у него долг перед своей мамой, и мы должны сохранять их любовь и уважение к нам, мы должны стараться во всем им помогать», – сказал председатель мытищинского совета ветеранов Владимир Тюлюбаев.

С 2006 года в России реализуются национальные проекты, женщины-матери получают материнский капитал, увеличиваются пособия на детей, многодетные семьи обеспечиваются земельными участками. Одним из приоритетных направлений государственной программы модернизации здравоохранения стала охрана здоровья детей и будущих матерей.