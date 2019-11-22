РИАМО - 22 ноя. В комплексе переработки отходов (КПО) компании «РТ-Инвест» в Коломне продолжаются пусконаладочные работы, там уже отсортировали первые 100 тонн отходов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

С ходом работ ознакомились представители администрации Московской области, депутаты и руководители предприятий Коломенского городского округа. Делегация познакомилась со всеми этапами сортировки отходов, а также узнала о технологических особенностях комплекса.

«Мы смогли воочию убедиться в профессиональном и серьезном подходе по решению проблем в сфере переработки отходов. На всех этапах все очень технологично: от процесса приемки и автоматизированного учета входящих мусоровозов, до сортировки и подготовки сырья для вторичного использования. На мой взгляд, это серьезный шаг вперед», - отметил генеральный директор ОАО «Коломенский завод» Дмитрий Мирный.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, открытие комплекса – это важное для жителей Коломенского округа событие. Выход КПО на полную мощность позволит в кратчайшие сроки закрыть полигон «Воловичи».

До конца ноября КПО намерены вывести на переработку 200 тонн отходов в сутки. А после завершения пусконаладочных работ КПО будет способен принимать до 650 тысяч тонн отходов. При это 20% из них составят пригодные для вторичной переработки отходы. До 35% органических отходов здесь также превратят в компост.

Помимо пользы для экологии, КПО позволяет создать более 560 рабочих мест.