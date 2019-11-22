РИАМО - 22 ноя. С запуска Московских центральных диаметров пассажирам раздали более 100 тысяч информационных листовок, распространяют их сотрудники метрополитена, которые дежурят на станциях МЦД и пересадочных станциях метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В листовке содержится информации о тарифных зонах МЦД, о стоимости проезда в каждой из них, о правилах валидации и способах оплаты проезда. С обратной стороны листовки размещена совмещенная схема метро и первых двух диаметров, которая поможет пассажирам сориентироваться на МЦД», – говорится в сообщении.

С запуском первых Московских центральных диаметров для дежурства на станции МЦД и пересадочные станции метро вышли порядка 500 сотрудников метрополитена. Они находятся у входов на станции метро и диаметров, в кассовых зонах и в зоне турникетов. Дежурные готовы помочь найти выход со станций метро к платформам МЦД, а также расскажут, как обозначены линии диаметров в городской навигации и как бесплатно пересесть на метро с МЦД и обратно. Кроме того, они могут помочь активировать карту «Тройка».

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся накануне с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

Общая протяженность МЦД-1 составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 — 80 километров. На двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>