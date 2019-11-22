РИАМО - 22 ноя. ФСБ России вместе с подразделениями МВД России и Росгвардии в ходе спецоперации в Москве, Татарстане и Тюменской области пресекли деятельность двух главарей и семи участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в РФ, сообщается на сайте ФСБ России.

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — говорится в сообщении.

Боевики вели целенаправленную работу по формированию в регионах России сетевых закрытых структур МТО, решали задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман.

По местам жительства террористов обнаружили и изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела.