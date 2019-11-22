РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Следователи устанавливают обстоятельства смерти шестилетнего ребенка в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ СК России по Московской области.

«Восемнадцатого ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в частном доме в Люберцах без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело шестилетнего мальчика. По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что накануне ребенок жаловался родителям на общее недомогание, боли в животе и температуру. Ему дали жаропонижающие таблетки. К вечеру состояние ребенка ухудшилось, однако родители не стали вызывать скорую помощь и уложили его спать. Утром родители обнаружили своего сына без признаков жизни.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заключается в материале.