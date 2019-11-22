РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 ноя. Вакцина нового поколения против гриппа поступила в поликлинику №2 городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте ГБУЗ МО Мытищинская ГП №2.

«В ГБУЗ МО «МГП №2» поступила вакцина нового поколения «Ультрикс/Квадри», предназначенная для вакцинации населения против гриппа. Новизна вакцины заключается в ее способности сформировать иммунитет сразу против четырех разновидностей (штаммов) гриппа, в отличии от предшествующих вакцин, способных защитить только от трех разновидностей возбудителей этого заболевания», – говорится в сообщении.

О создании этой отечественной вакцины на форуме во Владивостоке упоминала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Первыми пациентами поликлиники, сделавшими прививки новой вакциной, стали сотрудники управления образования администрации городского округа Мытищи во главе со своим руководителем – начальником управления Натальей Гречаной.

Вакцинация проводилась выездной прививочной врачебно–сестринской бригадой поликлиники в составе терапевта Марины Загородней и медицинской сестры Марии Велиной. Перед прививкой в обязательном порядке проводился врачебный осмотр. В поликлинике можно сделать прививку в отделениях по адресу: город Мытищи, улица Матросова, дом №13 и улица Юбилейная, дом №26.