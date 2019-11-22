РИАМО - 22 ноя. Президент РФ Владимир Путин отметил, что государственная программа вооружений является успешной, и что определенные модели оружия опередили образцы других стран на несколько лет, при этом он поручил увеличить в армии долю современного вооружения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружений, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации», - сказал Путин на заседании Совбеза в пятницу.

По его словам, процент современного оружия должен быть не ниже 70% в российской армии. Сейчас эта доля составляет более 68%.

Также он отметил, что ряд образцов вооружения РФ по своим характеристикам обошел иностранные аналоги на несколько лет вперед.