РИАМО - 22 ноя. В середине следующей недели в Московском регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, они продолжат идти до конца недели, сообщила РИАМО в пятницу главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе произойдет смена атмосферных процессов. Погоду будут определять атмосферные фронты атлантического циклона. Ожидаются осадки, скорее всего - мокрый снег. Первые осадки выпадут местами 27 ноября, а 28-29 ноября их интенсивность увеличится», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в эти дни столбики термометров будут колебаться около отметки в ноль градусов.

Ранее на сайте «Метеовести» сообщалось, что погода подготовила для москвичей «марсианские» пейзажи – при морозе осадков в столице нет, поэтому на улицах холодно и пыльно.