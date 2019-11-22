РИАМО - 22 ноя. В городском округе Чехов решением совета депутатов назначили временно исполняющего полномочия главы городского округа, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Единогласным решением временно исполняющим полномочия главы городского округа Чехов был назначен заместитель главы администрации городского округа Чехов Карпова Ольга Сергеевна на период с 14:00 22 ноября 2019 года до дня избрания в установленном законодательством порядке главы городского округа Чехов», - говорится в сообщении.

Этот вопрос решался на внеочередном заседании совета депутатов муниципалитета после заявления Марины Кононовой об отставке по собственному желанию с поста главы округа. Данное заявление было принято к сведению.