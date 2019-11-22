РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. На лыжном стадионе подмосковного Красногорска начали наносить искусственный снег на трассы, сообщил «РИАМО в Красногорске» директор стадиона Александр Захаров.

«Вчера (21 ноября – ред.) начали производство искусственного снега. Процесс займет минимум три недели», – сообщил Захаров.

Он отметил, что трассами с искусственным снегом смогут пользоваться все желающие. Единственное ограничение – не в дни проведения спортивных соревнований.