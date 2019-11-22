РИАМО – 22 ноя. Президент Российской Федерации Владимир Путин не знает о том, что пассажиры Московских центральных диаметров испытали затруднения в день его поездки по этому новому виду транспорта, сообщает РИА Новости.

Официальный запуск МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября с участием президента Владимира Путина. Глава государства стал одним из первых пассажиров нового наземного метро – он проехал на «Иволге» от Белорусского вокзала до станции Фили. В соцсетях пассажиры пожаловались на длительные задержки и остановки пригородных поездов в этот день.

«Нет, президент об этом однозначно не знает. Если это имело место, то, конечно, нужно задавать соответствующий вопрос операторам этих маршрутов. Президент не знает», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также Песков отметил, что МЦД – «это новая практика», поэтому возможны огрехи в работе турникетов и другие недочеты.

«В целом это никоим образом не умаляет значения открывшихся диаметров для всей транспортной системы и всей жизни Москвы, которая становится все лучше и лучше с каждым годом», - подчеркнул Песков.

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. По МЦД курсируют современные поезда «Иволга». Сейчас они ходят в смешанном режиме с обычными электричками.

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