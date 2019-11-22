РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 ноя. В подмосковных Котельниках подвели итоги киберспортивного турнира по «Counter Strike: Global Offensive», победителем стала команда DTS, сообщила «РИАМО в Люберцах» заместитель председателя «РосМолСпорт Московской области» по информационной политике Анна Трунова.

Накануне в филиале «Котельники» университета «Дубна» состоялся финал киберспортивного турнира по дисциплине «Counter Strike: Global Offensive» на Кубок «РосМолСпорт Московской области» среди образовательных учреждений городского округа Котельники.

«По результатам финальных игр победила команда «DTS филиала «Котельники» государственного университета «Дубна». Второе место у команды Autgaming также филиала «Котельники». Третье место завоевала команда SCHOOL2GANG школы №2», – сказала Трунова.

Всего в турнире приняло участие более 70 человек в составе шести команд. Следующий этап соревнований пройдет на региональном уровне весной 2020 года.

Мероприятие организовано филиалом «Котельники» госуниверситета «Дубна» и «РосМолСпорт Московской области» при поддержке главы городского округа Котельники Андрея Булгакова и совета депутатов муниципалитета.