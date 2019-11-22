РИАМО - 22 ноя. Место для строительства станции метро в Троицке выберут 8 и 9 декабря в ходе электронного голосования, принять участие в голосовании смогут граждане, имеющие постоянную прописку в Троицке, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«Реестр открывается 27 ноября, можно записываться через официальный сайт мэра, 6 декабря вечером реестр закроется. Нам нужен день для верификации. Голосование пройдет 8-9 декабря», - сказал Венедиктов.

Он добавил, что принять участие в голосовании смогут в том числе и те жители Троицка, которым до 1 января 2020 года исполнится 16 лет.

В настоящее время идет разработка проекта планировки территории Коммунарской линии метрополитена на участке от станции «Столбово» до Троицка. Данный участок станет продолжением новой радиальной линии, которая будет построена от станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии до станции «Столбово». В Троицке предполагается размещение только одной станции подземки.