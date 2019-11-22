РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. В подмосковном Красногорске полицейские задержали мужчину, который пытался вынести из торгового зала колонки, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу Красногорск.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов, расположенного в торговом центре на улице Международной. Он рассказал, что неизвестный пытался вынести 2 акустические колонки из торгового зала. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 25-летний мужчина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.