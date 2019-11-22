РИАМО - 22 ноя. В Подмосковье полицейские задержали двух жителей Северо-Кавказского федерального округа, которых подозревают в вандализме и самоуправстве, они представлялись коллекторами и угрожали должникам расправой, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

«Установлено, что в период с марта по сентябрь 2019 года злоумышленники звонили с различных номеров на мобильные телефоны гражданина и его родственников. Представляясь работниками коллекторского агентства, они угрожали физической расправой и требовали возврата денежного долга по кредитному обязательству. Кроме того, на стены домов были нанесены надписи с оскорблениями в адрес должников», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге Следственным управлением МУ МВД России «Орехово-Зуевское» были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 214 УК РФ «Вандализм» и 330 УК РФ «Самоуправство».

Подозреваемых задержали, в ходе обысков стражи порядка изъяли у них мобильные телефоны, банковские карты, электронные базы данных клиентов микрофинансовых организаций, баллончики с краской, компьютеры, оргтехнику и листовки.

В настоящий момент оба подозреваемых находятся под стражей по решению суда. В МВД полагают, что они могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений на территории Подмосковья.

Предварительное расследование продолжается.