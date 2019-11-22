РИАМО - 22 ноя. Дополнительную закупку 56 вагонов для столичной подземки с начальной стоимостью поставки 4,9 миллиарда рублей одобрили в правительстве Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, 32 вагона добавят к поставке на 2019 года, а остальные 24 будут дополнительно закуплены с новым конкурсом в первом квартале 2020 года.

«Всего в 2020-2023 годах планируется приобретать более 650 вагонов для метро ежегодно. За четыре года Московский метрополитен получит более 2650 новых вагонов», – отмечается в сообщении.

К концу года текущего года доля новых вагонов в столичном метро составит около 60%. Всего в 2019 году поставят 584 вагона, а в 2020 году – 696.

Новые составы комфортнее, чем предыдущие серии. Так, в них улучшена система шумоизоляции, есть климатические системы, устроен сквозной проход через все вагоны, а также работают интерактивные схемы метро и USB-порты для зарядки.