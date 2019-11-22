РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Жителям подмосковных Люберец предложили увековечить имена ветеранов Великой Отечественной войны на Знамени Победы, оно хранится в музейно-выставочном комплексе округа, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Жители городского округа Люберцы могут увековечить имена ветеранов ВОВ на Знамени Победы, которое сегодня хранится в музейно-выставочном комплексе. Знамя сшито более чем из 2 тысяч лоскутков с именами героев войны, его длина составляет более 70 метров», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что получить лоскутки для знамени Победы можно в картинной галерее Люберец с 26 ноября. Для этого необходимо обратиться к администратору в фойе первого этажа с 10:00 до 19:00. Лоскуток с уже вышитым именем надо принести в картинную галерею до 1 марта 2020 года.

«Девятого мая 2018 года участники Бессмертного полка в Люберцах прошли со знаменем Победы, на котором увековечено более 2 тысяч имен ветеранов Великой Отечественной войны. Знамя постоянно дополняется новыми лоскутками».

Идея сшить подобное знамя родилась у жителей поселка Томилино. Ее подхватили многие жители городского округа. Завод «Звезда» помог сшить лоскутки воедино.