РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 ноя. Фермерские хозяйства городского округа Мытищи используют 990 гектаров земли для производства продукции, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В пятницу в ДК «Яуза» в Мытищах подвели итоги работы агропромышленного комплекса в текущем году. По итогам 9 месяцев текущего года городской округ в рейтинге муниципальных образований Московской области занял 4 место в части выпуска продукции сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Предприятиями агропромышленного комплекса было произведено продукции на сумму 104 миллиарда рублей – это на 11,5% выше, чем за тот же период в 2018 году.

«В 2019 году мы продолжали проводить ряд мероприятий по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения. За счет проведения агротехнических работ было введено в оборот 93 гектара, это на 27% выше чем в 2018 году. И на сегодняшний день в Мытищах фермерскими хозяйствами используются 990 гектаров. Это конечно не много по сравнению с другими муниципальными образованиями, но тем не менее уже есть территории, на которой можно производить продукцию», – сказала заместитель главы администрации муниципалитета Светлана Лысенко.

Она добавила, что Мытищи является далеко не сельскохозяйственным, а промышленным регионом. И вся ставка и общий объем производства базируется на промышленности. В Мытищах производство продукции сельского хозяйства осуществляют небольшие фермерские хозяйства, но основной вклад в экономику вносят перерабатывающие предприятия, такие как «Мытищинский молочный завод», ООО «Восход центр», «Мясной дом Бородина», «Олива-Факел», «Русскарт», а также ряд мелких перерабатывающих предприятий, который производит готовую продукцию с дальнейшей поставкой в организации розничной торговой сети как на территории округа, так и далеко за ее пределами.

Все компании участвуют в региональных, всероссийских и международных продовольственных выставках и конкурсах. В различных номинациях получают достойные призы. Это способствует повышению не только своей репутации, но и репутации городского округа.

«Фермерское молоко, масло, сок уже давно завоевали любовь у жителей округа. Наилучший прирост производства продукции наблюдался у производителей рыбной продукции, которая составила 46,1%, неплохо поработали производители напитков, включая безалкогольные их прирост составил 135,8%. Прирост производства молочной продукции составил 15,3%», – отметила Лысенко.