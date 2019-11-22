Девятый зимний сезон 22 ноября стартовал в Парке Горького. Ярким событием по традиции стало открытие катка «Восход». Обозреватель РИАМО узнала, чем этой зимой можно заняться на катке в Парке Горького.

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Космический каток

Каток с искусственным ледовым покрытием под названием «Восход» выдержан в авангардном стиле. Название «Восход» отсылает к знаменитому советскому космическому кораблю. Также восход символизирует начало чего-то нового. В данном случае новое – это начало зимнего сезона, объясняет представитель пресс-службы парка.

Организаторы обещают, что космический каток объединит романтиков, художников и исследователей.

Главные темы – полет и стремление к мечте – отражены в оформлении катка. Фасады павильонов катка облицованы панелями с изображением планет, спутников и звезд. Эти символы можно увидеть и на медиаэкранах на фасаде центрального павильона, где планируют транслировать анонсы парка.

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Смотровая площадка и павильон с трансфером

Кстати, центральный павильон у арки главного входа площадью две тысячи квадратных метров открылся на катке впервые. Фишка в том, что он двухэтажный: на первом этаже устроен пункт проката, этажом выше – фудкорт и смотровая площадка с видом на парк.

Как и прошлом сезоне, перед центральным павильоном установили стеклянную медиарубку с освещением и отоплением. Здесь планируют проводить диджей-сеты, лекции, презентации, розыгрыши призов, живые концерты независимой музыки – от электроники до гитарного постпанка: Sasha Naiman, Pompeya, MyHoliday, On-The-Go, Наадя, Хмурый, Cola Koala. Звук из медиарубки транслируется на весь каток. Основные мероприятия в медиарубке запланированы на вечера пятницы, субботы и воскресенья.

Всего на катке устроено шесть павильонов проката коньков, которые оформлены в красном, синем, розовом и бирюзовом цветах. Среди них новинка сезона – павильон повышенной комфортности, попасть в который можно за 2500 рублей для детей от 7 до 14 лет и за 5000 рублей для взрослых. За такие деньги вам предложат бесплатную парковку на время катания, трансфер до павильона от парковки на электрокаре, прокат коньков, пользование ячейкой, отдельный вход на каток и горячие напитки – чай или кофе.

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Еще больше льда

Площадь катка «Восход» в этом сезоне – почти 20 000 квадратных метров, что на 2000 больше, чем в прошлом году.

Одновременно на лед теперь могут выйти около шести тысяч человек. Помимо основной зоны также открылась детская ледовая площадка площадью 800 квадратных метров, где работает школа детского фигурного катания (для детей от 4 до 12 лет), и хоккейная коробка для турниров.

Для нового зимнего сезона Парк Горького закупил 2700 пар коньков.

Еда на катке

Голодным на катке не останешься – поесть можно в 23 местах. Из них восемь точек расположены на теплом фудкорте на втором этаже центрального павильона, девять на Центральной аллее и шесть – в зоне «Очаг». Выносить еду и напитки из зоны фудкорта на лед запрещено.

Церемония открытия

Открытие катка «Восход» прошло с музыкой: под аккомпанемент DJ Miller гостей развлекали аниматоры, а на сцене выступили группы «Давинчи» и «Градусы». Ведущими церемонии открытия стали известные тележурналисты Светлана Зейналова и Владимир Маркони, а завершилось представление фейерверком.

Как попасть

Попасть на каток можно через четыре входа – арку главного входа, со стороны Пушкинской набережной через павильон №4, со стороны семейного кафе «Меркато» и павильона №3, со стороны Ленинского проспекта рядом с Музеем современного искусства «Гараж». По левую и правую стороны от арки главного входа работают по три кассы по продаже билетов.

В этом сезоне детский билет на каток в зависимости от времени посещения стоит 150–300 рублей, взрослый – 350–650 рублей.

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