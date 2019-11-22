РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. В подмосковном Подольске началась экологическая акция «Шина», в ходе которой можно будет сдать на переработку использованные шины, она будет проходить до 15 декабря, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Подольске начали работать пункты приема шин на переработку в рамках экологической акции «Шина». Акция проходит по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области, а также поддержке Фонда рационального природопользования, она продлится до 15 декабря», - говорится в сообщении.

На улице 50 лет ВЛКСМ, 17Б, и в автосервисной мастерской «Шинсервис» микрорайона Лаговский в деревне Бережки, трасса М-2 «Крым», 42-й километр, бесплатно принимают на переработку легковые и грузовые покрышки. К приему не подлежат литые, авиационные и карьерные шины, а также шины диаметром больше 1,7 метра. Все старые покрышки отправляются на переработку, а на производстве резину подвергают дроблению. Полученную крошку используют для изготовления покрытий для спортивных и детских площадок, кровельных материалов, модификаторов для асфальто-битумной смеси.

Адреса и режимы работы пунктов приема шин на утилизацию можно найти на интерактивной карте Фонда рационального природопользования Московской области или в Яндекс.Навигаторе по запросу «Пункт приема утильных шин». Также адрес ближайшего пункта подскажут по телефону горячей линии: 8-800-700-35-06.

Акция призвана предотвратить попадание в окружающую среду старых шин. Утильные покрышки разлагаются в земле более ста лет, загрязняя почву и грунтовые воды токсинами и канцерогенными веществами.