РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Четырнадцать предприятий приняли участие в ярмарке вакансий для граждан, находящихся в поиске работы, в подмосковном Подольске, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Ярмарка вакансий для граждан, находящихся в поиске работы, состоялась в пятницу в Подольском центре занятости населения. В мероприятии приняли участие 14 подольских предприятий, в числе которых мясоперерабатывающий завод «Ремит», типография «Имидж-пресс», сеть гипермаркетов «Лента», интернет-магазин Wildberries, МУП «Подольский троллейбус» и другие», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия директор Подольского центра занятости населения Ольга Новоселова вручила благодарность коллективу фабрики нетканых материалов «Весь мир» за многолетнее и плодотворное сотрудничество с ЦЗН.

Для посетителей ярмарки вакансий провели семинар, на котором соискатели получили рекомендации по методам поиска работы, составлению резюме, правилам поведения на собеседовании.

«Подольск – город промышленных предприятий и складских хозяйств, это и формирует основную направленность большинства вакансий. Работу на ярмарке вакансий может найти как высококвалифицированный человек, так и гражданин, имеющий среднее образование, но большим спросом пользуются сегодня такие рабочие профессии, как водитель погрузчика, специалист склада, оператор станка с ЧПУ и другие специальности», — сказала Новоселова.

Ежемесячно за помощью в трудоустройстве в Подольский ЦЗН обращаются более 1,5 тысяч граждан. После посещения ярмарки вакансий как правило трудоустраиваются порядка 20% соискателей.

При обращении в центр занятости населения соискатель может либо проконсультироваться у специалистов по вакансиям, имеющимся в базе Подольского ЦЗН, либо воспользоваться доступом к общероссийскому порталу «Работа в России» и самостоятельно подобрать себе работу. В настоящее время в Подольском центре занятости населения состоит на учете около 1 тысячи человек.