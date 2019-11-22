РИАМО - 22 ноя. Дорожный патруль Центра организации дорожного движения Москвы подготовился к работе в зимний период, на следующей неделе в столице ожидается снег, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦОДД.

Каждая машина патруля оборудована необходимыми средствами, например, сотрудники смогут вытащить застрявший как легковой, так и грузовой автомобиль из сугроба, отбуксировать его в безопасное место.

«Зимой автомобили Дорожного патруля дополнительно оборудуются буксировочными тросами, которые рассчитаны на автомобили до 20 тонн. Кроме того, в период сильного снегопада мы увеличиваем количество экипажей на дорогах. Сейчас ежедневно в дневное время на маршруты патрулирования выезжает 20 экипажей, а в ночное время 7-8 экипажей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что предыдущие года демонстрируют, что именно зимой водителям требуется помощь на дорогах.

«Скользкие дорогие и большое количество снега сильно осложняет жизнь автомобилистов, количество аварий растет. Сотрудники дорожного патруля полностью готовы к зимним условиям. Прошлой зимой они вытащили из сугробов и отбуксировали более 1,5 тысяч автомобилей», - заключил сотрудник пресс-службы.