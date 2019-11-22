РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Этой зимой улицы и дворы в подмосковных Люберцах будут убирать порядка 900 рабочих и свыше 200 единиц спецтехники, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Накануне в горокруге прошел обучающий семинар по работе в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Ружицкий также протестировал работу приложения.

«Система понятна и удобна в работе. В нашем округе приложение уже используется управляющими компаниями и коммунальными службами. В зимнее время чистоту и порядок в округе будут обеспечивать 70 управляющих организаций, 207 единиц спецтехники и 889 рабочих», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего в Люберцах насчитывается 679 дворовых территорий.

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» позволяет в режиме реального времени наблюдать за работой дворников и коммунальных служб, а также отслеживать качество исполнения жалоб жителей.