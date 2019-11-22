РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 ноя. В рамках программы «Активное долголетие» в Домодедове для пожилых людей пройдут творческие мастер-классы по рисованию 23 и 25 ноября, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте»

«Расписание на ближайшее время: 23 ноября 12:00-14:00 и 14:00 – 15:00 по адресу улица Коломийца, дом 9 (библиотека имени Анны Ахматовой). Телефон: 8 (496) 793-28-50; 25 ноября 14:00 – 16:00 на улице Советская, дом 8; 15:00 – 16:00 по адресу улица Коломийца, дом 9 (библиотека имени Анны Ахматовой). Телефон: 8 (496) 793-28-50», - говорится в сообщении.

Также выбрать подходящие направления программы «Активное долголетие» и записаться на занятия можно в мобильном приложении «Соцуслуги».