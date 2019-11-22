РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Три спортсмена из подмосковного Подольска примут участие в первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек, которое пройдет в Дмитрове, сообщается на сайте администрации горокруга.

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет пройдет с 28 ноября по 1 декабря в Ледовом дворце спорткомплекса «Дмитров». Мероприятие организовали при поддержке ПАО «Газпром нефть», федерации дзюдо России и других организаций.

«Московскую область на соревнованиях представят 39 человек. Честь Подольска будут отстаивать Всеволод Полковников, Артем Абакумов и Кристина Терещук. Программа мероприятия включает 17 весовых категорий. Первыми на татами выйдут девушки в весовой категории до 40 и 44 килограмм и юноши в весе до 46 и 50 килограмм. Закроют турнир 1 декабря финальные поединки дзюдоистов и официальная церемония награждения победителей и призеров», - говорится в сообщении.

Эти соревнования станут очередным тестом для подмосковных спортсменов после успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в Брянске, где подмосковные юниоры завоевали девять золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей.

Торжественная церемония открытия состоится 28 ноября в 16:40 в Дмитрове на улице Профессиональная, 25. Онлайн-трансляцию первенства можно посмотреть на официальном сайте федерации дзюдо России в разделе «Видео».