РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. В подмосковном Красногорске 25 ноября состоится очередная встреча по вопросам здравоохранения, граждане смогут задать вопросы главным врачам лечебных учреждений и руководителям профильных управлений администрации муниципалитета, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Встреча пройдет с 17:00 до 19:00 в ДК «Опалиха».



«На вопросы красногорцев ответят главные врачи учреждений здравоохранения, начальник отдела координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №8 МЗ МО Вадим Бицуев и заместитель главы администрации по социальной сфере Игорь Тельбухов», - говорится в сообщении.

Дом культуры расположен по адресу: Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Есенинская, дом 15.