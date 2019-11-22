РИАМО - 22 ноя. Семье погорельцев, проживающей в районе Сокол на севере столицы, возместили ущерб в размере более 575 тысяч рублей по городской программе страхования жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«На севере Москвы это уже 442-й по счету страховой случай с начала года, по которому гражданам выплачена компенсация. Всего в Северном административном округе за десять месяцев по программе страхования жилья москвичи получили 15,3 миллиона рублей выплат», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В апреле в трехкомнатной квартире на Ленинградском проспекте произошел пожар. Вероятной причиной этого стало возгорание мебели в соседней квартире. В результате огонь повредил окраску потолков и стен, обои, отделку, линолеум и ламинат, систему центрального отопления, а также электрооборудование во всей квартире.

Однако жилье было застраховано по городской программе с суммой ежемесячного платежа в размере 146,23 рубля. Семья обратилась в компанию «АльфаСтрахование», которая работала по городской программе на севере Москвы. После оформления необходимых документов москвичи получили страховую выплату в размере свыше 575 тысяч рублей.

«Для участия в программе добровольного страхования жителям Москвы достаточно вносить своевременную ежемесячную оплату страховых взносов по льготным тарифам в размере 1,87 рубля за квадратный метр», - пояснил Гаман.