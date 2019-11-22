РИАМО – 22 ноя. Заместитель генерального прокурора России Александр Буксман отметил, что министерство здравоохранения РФ совершило ошибку, установив новые правила медосмотра для водителей, он пообещал, что эта ошибка будет исправлена, сообщает kp.ru.

«Из-за разногласий в законах данные об алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, они не знают о том, что лицо, состоящее на учете, претендует на получение водительских прав <…>. Как видите, Минздрав нашел такой способ - необычное решение этого вопроса - и совершил ошибку, которая будет исправлена», — сказал Буксман.

Он добавил, что Генпрокуратура информировала о проблеме МВД России, Минздрав России и правительство РФ. Буксман пообещал, что эта ошибка будет исправлена.

Ранее Минздрав России изменил стандарты медицинского освидетельствования водителей. Приказ ведомства должен был вступить в силу в пятницу. В связи с этим цены на медсправки сильно выросли, во многих городах РФ образовались большие очереди в наркологические диспансеры.

Президент РФ Владимир Путин выступил с резкой критикой такого решения, указав на недопустимость повышения цен на справки. После этого Минздрав России решил отложить реализацию нововведения.

Новые правила медицинского осмотра для водителей в России начнут действовать с 1 июля 2020 года. Новый порядок требует обязательного тестирования на алкоголь и наркотики. При получении или обновлении прав потребуется сдавать мочу и кровь.